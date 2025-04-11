Гвардиола — о травмах игроков «Сити»: это катастрофа, у нас нет состава весь сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травмированных футболистах «горожан».

«[Игроки] всё ещё травмированы, они всё ещё травмированы. Это происходит на протяжении всего сезона. Мы адаптируемся. Вы можете увидеть, что положение, в котором мы находимся, является катастрофическим, но могло быть ещё хуже.

У нас нет полного состава весь сезон. Три центральных защитника выбыли, а лучший нападающий будет недоступен до последних одного-двух матчей. У нас не было полного состава [в течение сезона]», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

На текущий момент в составе «Манчестер Сити» травмированы: полузащитник Родри, нападающий Эрлинг Холанд и защитники Натан Аке, Джон Стоунз, Мануэль Аканджи.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: