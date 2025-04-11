Маркиньос приехал со «Спартаком» на матч с «Динамо» Махачкала в РПЛ

Хавбек московского «Спартака» Маркиньос приехал с клубом на матч с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 19:30 мск. Ранее была информация, что, несмотря на повреждение, полученное во встрече с «Ростовом» в 23-м туре чемпионата России, полузащитник сможет принять участие в матче с «Динамо» Мх.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).

В нынешнем сезоне Маркиньос сыграл за «Спартак» 27 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.