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Маркиньос приехал со «Спартаком» на матч с «Динамо» Махачкала в РПЛ

Маркиньос приехал со «Спартаком» на матч с «Динамо» Махачкала в РПЛ
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Хавбек московского «Спартака» Маркиньос приехал с клубом на матч с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 19:30 мск. Ранее была информация, что, несмотря на повреждение, полученное во встрече с «Ростовом» в 23-м туре чемпионата России, полузащитник сможет принять участие в матче с «Динамо» Мх.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).

В нынешнем сезоне Маркиньос сыграл за «Спартак» 27 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.

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