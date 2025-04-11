«Просто мрак». Виталий Дьяков высказался о периоде выступлений за московское «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился воспоминаниями о периоде, который провёл в стане бело-голубых.

«Был вылет впервые в истории. Честно, не хочу опять же никого сейчас поливать, как и что было плохо, отчего, почему, из‑за чего, из‑за кого, но для меня период в «Динамо» — просто мрак. И для себя лично, и по тому, как всё было в том «Динамо». Не хочу ни за кого отвечать, но было не очень хорошо, мягко говоря. Конечно, вылетать были не должны, однако после зимы всё к этому шло, и, к сожалению, так и произошло», — сказал Дьяков в эфире «Матч ТВ».

Виталий выступал за «Динамо» в сезоне-2015/2016. По итогам сезона динамовцы вылетели из Российской Премьер-Лиги. С 2012 года Дьяков выступал за «Ростов», а после ухода из стана бело-голубых Виталий успел поиграть за «Томь», турецкий «Сивасспор», минское «Динамо» и «Спартак-2».