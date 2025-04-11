Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Постекоглу заявил, что внутри «Тоттенхэма» кто-то «сливает» информацию о команде

Постекоглу заявил, что внутри «Тоттенхэма» кто-то «сливает» информацию о команде
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что клуб находится в поисках человека, «сливающего» информацию о команде. 59-летний специалист высказался по этому поводу, поскольку перед матчем Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1) в СМИ стали появляться сообщения о травме нападающего «шпор» Вильсона Одобера.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Экитике – 6'     1:1 Порро – 26'    

«Нет никаких сомнений в том, что внутри клуба есть «утечка». Она не помогает нам. Мы сузили круг поиска. У меня есть чёткое представление, откуда она берёт своё начало. Хотелось бы думать, что все в нашем лагере работают на нас, а не против нас.

С ним [c Одобером] всё в порядке. Вильсон тренировался сегодня, и мы посмотрим, как он себя чувствует», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

Материалы по теме
Постекоглу прокомментировал домашнюю ничью «Тоттенхэма» с «Айнтрахтом» в 1/4 финала ЛЕ

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android