Постекоглу заявил, что внутри «Тоттенхэма» кто-то «сливает» информацию о команде

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что клуб находится в поисках человека, «сливающего» информацию о команде. 59-летний специалист высказался по этому поводу, поскольку перед матчем Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1) в СМИ стали появляться сообщения о травме нападающего «шпор» Вильсона Одобера.

«Нет никаких сомнений в том, что внутри клуба есть «утечка». Она не помогает нам. Мы сузили круг поиска. У меня есть чёткое представление, откуда она берёт своё начало. Хотелось бы думать, что все в нашем лагере работают на нас, а не против нас.

С ним [c Одобером] всё в порядке. Вильсон тренировался сегодня, и мы посмотрим, как он себя чувствует», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

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