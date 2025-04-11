Постекоглу заявил, что внутри «Тоттенхэма» кто-то «сливает» информацию о команде
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что клуб находится в поисках человека, «сливающего» информацию о команде. 59-летний специалист высказался по этому поводу, поскольку перед матчем Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1) в СМИ стали появляться сообщения о травме нападающего «шпор» Вильсона Одобера.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Экитике – 6' 1:1 Порро – 26'
«Нет никаких сомнений в том, что внутри клуба есть «утечка». Она не помогает нам. Мы сузили круг поиска. У меня есть чёткое представление, откуда она берёт своё начало. Хотелось бы думать, что все в нашем лагере работают на нас, а не против нас.
С ним [c Одобером] всё в порядке. Вильсон тренировался сегодня, и мы посмотрим, как он себя чувствует», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.
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