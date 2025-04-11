В «Динамо» Мх рассказали, какие футболисты не сыграют со «Спартаком» из-за травм

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» рассказала, какие футболисты команды не примут участия в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» из-за повреждений.

«Из-за повреждений не сыграют сегодня центральные защитники Муталип Алибеков и Джемал Табидзе. Левый латераль Ян Джапо, который порвал крестообразные связки колена в предыдущей игре, отправился на операцию в Мюнхен», — говорится в заявлении махачкалинского клуба в телеграм-канале.

Игра пройдёт сегодня, 11 апреля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков (Дмитров). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.