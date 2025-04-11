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Аморим думает убрать Онана из стартового состава на матч АПЛ из-за его ошибок в ЛЕ — DM

Аморим думает убрать Онана из стартового состава на матч АПЛ из-за его ошибок в ЛЕ — DM
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассматривает вариант с тем, чтобы оставить вратаря Андре Онана на скамейке запасных на матч 32-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (13 апреля) после двух его результативных ошибок во встрече 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2). Об этом сообщает Daily Mail.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, португальский специалист думает поставить в основной состав «красных дьяволов» на игру с «сороками» Алтая Байындыра.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

На 26-й минуте встречи с «Лионом» Онана неудачно действовал во время подачи в штрафную нападающего французской команды Тьяго Альмады. Никто из футболистов в этой зоне не дотронулся до мяча, однако Онана махнул мимо него. На 90+5-й минуте, после удара Жоржа Микаутадзе, камерунец отбил мяч перед собой, в результате чего хавбек соперников Райан Шерки первым добил его в сетку ворот «Манчестер Юнайтед».

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