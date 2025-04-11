Аморим думает убрать Онана из стартового состава на матч АПЛ из-за его ошибок в ЛЕ — DM

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассматривает вариант с тем, чтобы оставить вратаря Андре Онана на скамейке запасных на матч 32-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (13 апреля) после двух его результативных ошибок во встрече 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, португальский специалист думает поставить в основной состав «красных дьяволов» на игру с «сороками» Алтая Байындыра.

На 26-й минуте встречи с «Лионом» Онана неудачно действовал во время подачи в штрафную нападающего французской команды Тьяго Альмады. Никто из футболистов в этой зоне не дотронулся до мяча, однако Онана махнул мимо него. На 90+5-й минуте, после удара Жоржа Микаутадзе, камерунец отбил мяч перед собой, в результате чего хавбек соперников Райан Шерки первым добил его в сетку ворот «Манчестер Юнайтед».

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