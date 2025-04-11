«Урал» победил «Нефтехимик» в матче Первой лиги, уступая со счётом 0:2 по ходу игры

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В конце первого тайма счёт во встрече открыл нападающий Рашид Магомедов. В начале второго тайма «Нефтехимик» укрепил своё преимущество. На 66-й минуте защитник Мингиян Бевеев сократил отставание «Урала». Через 10 минут Бевеев восстановил равенство. На 81-й минуте нападающий Мартин Секулич вывел екатеринбургскую команду вперёд.
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Сергея Томарова набрала 49 очков за 28 матчей. «Нефтехимик» заработал 33 очка после 28 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 59 очков за 27 встреч.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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