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«Урал» победил «Нефтехимик» в матче Первой лиги, уступая со счётом 0:2 по ходу игры

«Урал» победил «Нефтехимик» в матче Первой лиги, уступая со счётом 0:2 по ходу игры
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Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Магомедов – 41'     0:2     1:2 Бевеев – 66'     2:2 Бевеев – 76'     3:2 Секулич – 81'    

В конце первого тайма счёт во встрече открыл нападающий Рашид Магомедов. В начале второго тайма «Нефтехимик» укрепил своё преимущество. На 66-й минуте защитник Мингиян Бевеев сократил отставание «Урала». Через 10 минут Бевеев восстановил равенство. На 81-й минуте нападающий Мартин Секулич вывел екатеринбургскую команду вперёд.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Сергея Томарова набрала 49 очков за 28 матчей. «Нефтехимик» заработал 33 очка после 28 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 59 очков за 27 встреч.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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