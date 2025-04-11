Видео: РПЛ показала на Станковиче специальный значок, посвящённый Дню космонавтики

Российская Премьер-Лига (РПЛ) проинформировала, что она и VK Спорт запускают акцию, посвящённую Дню космонавтики.

Сообщается, что в матчах 24-го тура тренеры всех клубов лиги выйдут на матчи со специальными значками, отсылающими к тематике космоса. Также пресс-служба РПЛ в телеграм-канале опубликовала небольшое видео с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем с этим значком.

Права на видео принадлежат РФС.

Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 24-го тура чемпионата России между красно-белыми и махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.