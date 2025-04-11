Видео: РПЛ показала на Станковиче специальный значок, посвящённый Дню космонавтики
Поделиться
Российская Премьер-Лига (РПЛ) проинформировала, что она и VK Спорт запускают акцию, посвящённую Дню космонавтики.
Сообщается, что в матчах 24-го тура тренеры всех клубов лиги выйдут на матчи со специальными значками, отсылающими к тематике космоса. Также пресс-служба РПЛ в телеграм-канале опубликовала небольшое видео с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем с этим значком.
Права на видео принадлежат РФС.
Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 24-го тура чемпионата России между красно-белыми и махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2025
-
19:28
-
19:25
-
19:21
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:10
-
18:57
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:16
-
18:15
-
18:14
-
18:14
-
18:11
-
18:01
-
18:00
-
17:44
-
17:43
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:18
-
17:17
-
17:16
-
17:10
-
17:05
-
16:52
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:27
-
16:20
-
16:14