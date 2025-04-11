Гендиректор «Сочи»: разговоры о полноценном переходе Гуарирапы в ЦСКА сейчас не ведутся

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о будущем нападающего Сауля Гуарирапы, выступающего на правах аренды в московском ЦСКА.

«У ЦСКА есть право выкупить Сауля Гуарирапу. Это пункт, который прописан в контракте, но ещё и вопрос переговоров. Разговоры насчёт полноценного перехода Сауля в данный момент не ведутся, сейчас идёт чемпионат. Может быть, приступим к этим обсуждениям ближе к завершению сезона или чуть раньше», — приводит слова Рубашко Sport24.

12 сентября, в последний день летнего трансферного окна, форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа перешёл в московский ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Всего в составе армейцев Гуарирапа провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.