Тренер «Спартака» Станкович поделился ожиданиями от матча с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о предстоящем матче с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 19:30 мск.

— Был сложный путь из Ростова-на-Дону. Как команда провела этот период?

— Прежде чем отвечать на вопрос, хотел бы пожелать скорейшего выздоровления директору по эксплуатации нашего стадиона Андрею, у которого недавно случился инсульт. Желаем ему скорейшего выздоровления. Это прекрасный человек и настоящий профессионал.

Понимаем, что календарь — это данность. Как профессионалы мы должны готовиться, понимаем наши задачи, понимаем, что должны делать. Впереди у нас ещё немало матчей. Хотим дойти до самого конца и в Кубке России. Мы готовы, будем биться.

— Чего ждать от игры с «Динамо»?

— Прошлые встречи с «Динамо» были ближе к началу сезона, когда мы искали баланс. Сейчас хороший момент, чтобы сыграть против соперника, стиль которого хорошо понимаем: много борьбы, прямой футбол, длинные передачи, борьба за подбор.

Должны быть к этому готовы. Если претендуем на что-то большое, то в таких матчах нужно добиваться своего, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

После 23 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.