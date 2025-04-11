Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Станкович поделился ожиданиями от матча с махачкалинским «Динамо»

Тренер «Спартака» Станкович поделился ожиданиями от матча с махачкалинским «Динамо»
Деян Станкович
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о предстоящем матче с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Был сложный путь из Ростова-на-Дону. Как команда провела этот период?
— Прежде чем отвечать на вопрос, хотел бы пожелать скорейшего выздоровления директору по эксплуатации нашего стадиона Андрею, у которого недавно случился инсульт. Желаем ему скорейшего выздоровления. Это прекрасный человек и настоящий профессионал.

Понимаем, что календарь — это данность. Как профессионалы мы должны готовиться, понимаем наши задачи, понимаем, что должны делать. Впереди у нас ещё немало матчей. Хотим дойти до самого конца и в Кубке России. Мы готовы, будем биться.

— Чего ждать от игры с «Динамо»?
— Прошлые встречи с «Динамо» были ближе к началу сезона, когда мы искали баланс. Сейчас хороший момент, чтобы сыграть против соперника, стиль которого хорошо понимаем: много борьбы, прямой футбол, длинные передачи, борьба за подбор.

Должны быть к этому готовы. Если претендуем на что-то большое, то в таких матчах нужно добиваться своего, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

После 23 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

Материалы по теме
«Спартак» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android