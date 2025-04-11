Результаты матчей Первой лиги 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в 28-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, состоявшейся в этот день.

Результат матча Первой лиги 11 апреля:

«Урал» — «Нефтехимик» — 3:2.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 51 очко в 27 встречах. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал», набравший 49 очков за 28 игр. В зоне вылета располагаются «Алания» (23), «Сокол» (22) и «Тюмень» (20).

Материалы по теме Объявлены судейские назначения на матчи 28-го тура Первой лиги

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: