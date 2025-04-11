«Андрей понял, попал в «Зенит». Владислав Радимов рассказал, какой совет дал Мостовому

Бывший футболист «Зенита» и экс главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, какой совет дал форварду сине-бело-голубых Андрею Мостовому во время его выступлений во второй команде клуба.

«У Андрея тогда не было предложений – оказался у нас, мы шли на последнем месте в ФНЛ. Пришёл – и начал подыгрывать в одно-два касания. Говорил ему: «Мост, тебя возьмут в хорошую команду, только если будешь выделяться. Какие твои лучшие качества? Скорость и ободка. Так пользуйся ими». Много с ним говорили, он стал забивать, уехал в «Сочи».

Надо быть наглым. По-хорошему. Андрей это понял – если хочешь играть в сборной, зарабатывать хорошие деньги, выигрывать титулы, надо меняться. Поэтому попал в «Зенит», в сборную пробился», — приводит слова Радимова Sports.ru.

Мостовому 27 лет, за «Зенит» хавбек выступает с 2019-го. Действующий контракт российского полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Андрея Мостового в € 4 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл 27 матчей во всех турнирах, забил cемь голов и сделал четыре результативные передачи.