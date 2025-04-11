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Тренер «Спартака» Станкович — о состоянии Маркиньоса: у него особые отношения с болью

Тренер «Спартака» Станкович — о состоянии Маркиньоса: у него особые отношения с болью
Маркиньос
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал о состоянии полузащитника красно-белых Маркиньоса перед матчем с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Маркиньос — в стартовом составе. Какое у него состояние?
— В футболе так бывает: ты получаешь удары, а иногда бьёшь сам. Это часть игры. Маркиньос получил приличный удар в игре с «Ростовом», но восстановился. Он абсолютно готов, у него особые отношения с болью, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Маркиньос сыграл за «Спартак» 27 встреч во всех турнирах, в которых отметился семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.

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