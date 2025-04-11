Черчесов считает, что Овечкина смело можно ставить в один ряд с Яшиным

Бывший тренер сборной России и московского «Динамо» Станислав Черчесов ответил на вопрос, могут ли динамовцы ставить Александра Овечкина в один ряд со Львом Ивановичем Яшиным после того, как российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» побил рекорд Уэйна Гретцки.

«Да, смело можно ставить их в один ряд, потому что Александр установил рекорд планетарного масштаба», – приводит слова Черчесова Metaratings.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).