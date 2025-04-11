ЭСК РФС поддержала все решения арбитра Чистякова в матче «Локомотив» — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) согласилась со всеми решениями Артёма Чистякова, работавшего главным арбитром на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:1). Об этом сообщается на сайте РФС.

1. Проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил у игрока команды «Локомотив» Дмитрия Баринова в атакующей фазе перед взятием ворот команды «Зенит»:

решение: «судья правильно не зафиксировал нарушение правил в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот команды «Зенит». Дмитрий Баринов не нарушал правил игры в единоборстве с игроком «Зенита» Венделом. Оба игрока имели одинаковые шансы сыграть в мяч, а игрок «Локомотива» вступал в единоборство с соперником в честной манере и сыграл в мяч. Последующий контакт между игроками вызван их движением на встречных курсах и являлся ненаказуемым».

2. Проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Зенит» Педро:

решение: «судья правильно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Педро. Педро опаздывает сыграть в мяч и совершает нарушение правил против соперника. С учётом открытого пространства, контроля мяча и численного большинства атакующих игроков в зоне атаки, данное нарушение является срывом перспективной атаки».