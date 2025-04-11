ЭСК РФС заявила, что Карасёв ошибочно не удалил с поля Глебова в матче ЦСКА — «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку Сергея Карасёва, работавшего главным арбитром на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между московскими ЦСКА и «Динамо» (3:1). Об этом сообщается на сайте РФС.

Проверка решения судьи не удалять с поля игрока ЦСКА Кирилла Глебова:

решение: «судья ошибочно не удалил c поля игрока команды ЦСКА Кирилла Глебова. Кирилл Глебов вступил в единоборство за мяч с игроком команды «Динамо» Муми Нгамалё на высокой скорости в опасной манере. Игрок ЦСКА направлял ногу в сторону соперника, в результате чего совершил высокий контакт открытой стопой с использованием шипов в область голени игрока «Динамо». Данные действия угрожали безопасности соперника».