ЭСК РФС заявила, что Карасёв ошибочно не удалил с поля Глебова в матче ЦСКА — «Динамо»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку Сергея Карасёва, работавшего главным арбитром на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между московскими ЦСКА и «Динамо» (3:1). Об этом сообщается на сайте РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15' 1:1 Карраскаль – 24' 2:1 Гуарирапа – 77' 3:1 Обляков – 90+6'
Проверка решения судьи не удалять с поля игрока ЦСКА Кирилла Глебова:
решение: «судья ошибочно не удалил c поля игрока команды ЦСКА Кирилла Глебова. Кирилл Глебов вступил в единоборство за мяч с игроком команды «Динамо» Муми Нгамалё на высокой скорости в опасной манере. Игрок ЦСКА направлял ногу в сторону соперника, в результате чего совершил высокий контакт открытой стопой с использованием шипов в область голени игрока «Динамо». Данные действия угрожали безопасности соперника».
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