«Спартак» — «Динамо» Махачкала: Мрезиг увеличил преимущество гостей на 16-й минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Игра идёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков (Дмитров). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:0 в пользу гостей.

На 10-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов закатил мяч в свои ворота. На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Хуссем Мрезиг увеличил преимущество гостей — 2:0.

После 23 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.