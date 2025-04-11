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Sport.es: Та не уверен в переходе в «Барселону», опасаясь повторения ситуации Ольмо с ним

Sport.es: Та не уверен в переходе в «Барселону», опасаясь повторения ситуации Ольмо с ним
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Маловероятно, что грядущим летом «Барселона» сможет подписать контракт с центральным защитником «Байера» Жонатаном Та ввиду проблем каталонского клуба с соответствием финансовому фэйр-плей испанской Ла Лиги. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сам немецкий футболист также сомневается в целесообразности потенциального заключения трудового соглашения с «Барселоной», поскольку не хочет, чтобы с ним повторилась ситуация, аналогичная ситуации с полузащитником сине-гранатовых Даниэлем Ольмо. У каталонского клуба неоднократно были проблемы с регистрацией испанского хавбека из-за особенностей финансовых правил Примеры.

Действующий контракт Та с «Байером» рассчитан до конца нынешнего сезона. Защитник готов подождать до мая, пока «Барселона» уладит экономическую ситуацию в клубе.

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