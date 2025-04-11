Манфред Угальде получил травму в матче с «Динамо» Мх и покинул поле со слезами на глазах

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде получил повреждение в матче с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Нападающий не смог продолжить игру, его заменил на 33-й минуте Ливай Гарсия. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт — 2:0 в пользу гостей. Матч идёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).

На 10-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов закатил мяч в свои ворота. На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Хуссем Мрезиг увеличил преимущество гостей — 2:0.

После 23 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.