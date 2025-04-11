«Осасуна» отреагировала на решение отклонить её жалобу против «Барселоны»

«Осасуна» на официальном сайте проинформировала о намерении подать апелляцию на решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонить жалобу клуба на «Барселону» в связи с участием в их очном матче в 27-м туре Ла Лиги (3:0) защитника Иньиго Мартинеса.

В заявлении «красные» привели юридические обоснования спорности решения RFEF, а также обратились к сине-гранатовым, подчеркнув: «Мы выражаем удивление комментарием футбольного клуба «Барселона», что «для клуба с такой историей, как у «Осасуны», неуместно выдвигать подозрения в возможном мошенничестве», когда на самом деле разумно делать это в свете описанных фактов. Вызывает недоумение, что подобный комментарий, столь же циничный, сколько и бессодержательный, исходит от того, кому было бы полезно пересмотреть свои действия за последний период существования «Барселоны».

Напомним, ранее «Осасуна» отмечала, что сине-гранатовые нарушили регламент ФИФА, согласно которому футболист, покинувший сборную по медицинским причинам, не имеет права выступать за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международной паузы.

Подчёркивается, что в понедельник, 17 марта, RFEF объявила об исключении Мартинеса из состава «Фурия Роха» по медицинским причинам. 27 марта Мартинес играл в матче с «красными».