«Акинфеев был готов, но произошла нестыковка». Тренер ЦСКА — о матче с травмой Торопа

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился воспоминаниями об эпизоде с серьёзной травмой голкипера армейцев Владислава Торопа в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.), которая состоялась 15 мая 2024 года на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.

— Я не знал, что делать. Разрывался! Вроде нужно бежать в раздевалку, поддержать Славку, убедиться, что всё нормально. Так и не побежал — надо выпускать Вовку Шайхутдинова, совсем ещё зелёного вратаря. Перед кубковой игрой была договорённость: если что со Славкой — выходит Шайхутдинов.

— Но на серию пенальти ваш штаб Акинфеева выпустить мог.

— Игорь ещё в перерыве подтверждал, что может выйти, если позволит ситуация. В концовке я повернулся к Игорю со словами: «Готов?» Он был готов. Но у нас в штабе произошла нестыковка, — приводит слова Крамаренко Sport24.

Тороп дебютировал за армейцев в возрасте 17 лет. С тех пор он провёл за основную команду 37 матчей, в которых пропустил 22 гола и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.