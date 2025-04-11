Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы — одна красно-белая семья!» Футбольный «Спартак» объявил о взаимодействии с регбийным

«Мы — одна красно-белая семья!» Футбольный «Спартак» объявил о взаимодействии с регбийным
Комментарии

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» (Москва) сообщила о начале сотрудничества с одноимённой командой по регби.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

«В этом году регбийный «Спартак» примет участие в высшей лиге России по регби. Старт турнира запланирован на середину мая.

В рамках сотрудничества футбольного и регбийного клубов будет, в частности, выпущена совместная атрибутика, пройдут медиаактивности и не только.

Мы все — одна красно-белая семья!» — написано на официальной странице ФК «Спартак» (Москва) в телеграм-канале.

Регбийный «Спартак» свою первую игру в высшей лиге чемпионата России провёдет на выезде 18 мая против волгоградского «Ротора». Первый домашний матч красно-белые сыграют 1 июня с РК «Фили».

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Денисов пропустит матч с «Акроном» из-за перебора жёлтых карточек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android