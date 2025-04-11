«Мы — одна красно-белая семья!» Футбольный «Спартак» объявил о взаимодействии с регбийным

Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» (Москва) сообщила о начале сотрудничества с одноимённой командой по регби.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

«В этом году регбийный «Спартак» примет участие в высшей лиге России по регби. Старт турнира запланирован на середину мая.

В рамках сотрудничества футбольного и регбийного клубов будет, в частности, выпущена совместная атрибутика, пройдут медиаактивности и не только.

Мы все — одна красно-белая семья!» — написано на официальной странице ФК «Спартак» (Москва) в телеграм-канале.

Регбийный «Спартак» свою первую игру в высшей лиге чемпионата России провёдет на выезде 18 мая против волгоградского «Ротора». Первый домашний матч красно-белые сыграют 1 июня с РК «Фили».