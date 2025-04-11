Защитник «Спартака» Денисов пропустит матч с «Акроном» из-за перебора жёлтых карточек

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов пропустит выездной матч с «Акроном» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 из-за перебора жёлтых карточек. Встреча состоится 19 апреля.

Предупреждение, полученное Даниилом в игре 24-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо», стало для Денисова восьмым в нынешнем розыгрыше РПЛ, что автоматически ведёт к отстранению футболиста на один матч.

В нынешнем сезоне Денисов сыграл за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.