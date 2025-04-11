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Защитник «Спартака» Денисов пропустит матч с «Акроном» из-за перебора жёлтых карточек

Защитник «Спартака» Денисов пропустит матч с «Акроном» из-за перебора жёлтых карточек
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов пропустит выездной матч с «Акроном» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 из-за перебора жёлтых карточек. Встреча состоится 19 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предупреждение, полученное Даниилом в игре 24-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо», стало для Денисова восьмым в нынешнем розыгрыше РПЛ, что автоматически ведёт к отстранению футболиста на один матч.

В нынешнем сезоне Денисов сыграл за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.

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