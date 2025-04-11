«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух форвардов из АПЛ — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 25-летнему центральному нападающему «Вулверхэмптона» Матеусу Кунье и 22-летнему форварду «Ипсвича» Лиаму Делапу. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент агент Куньи находится в Англии. Сам бразильский футболист открыт для перехода в стан «красных дьяволов». В его контракте есть пункт об отступных в размере £ 62,5 млн (€ 71,8 млн).

В нынешнем сезоне Кунья принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами. Делап сыграл 33 встречи во всех соревнованиях, где забил 12 голов и сделал два ассиста. Его контракт с «Ипсвичем» рассчитан до лета 2029 года.