«Три года — и дело будет закрыто». Газзаев — о достижении Акинфеевым отметки в 1000 матчей

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«Мы уже на протяжении многих лет оцениваем его игру как выдающегося спортсмена. Он вратарь, который действительно демонстрирует очень высокое вратарское искусство. Это настоящий пример для наших футболистов, как нужно служить своему футбольному клубу. Играть за один клуб на протяжении всего этого времени – это высокий уровень профессионализма и пример для нашей молодёжи, а также Игорь – настоящий патриот своей страны.

Я надеюсь, что он сможет дойти до 1000 матчей за свою карьеру. Это вполне резонно. Всего лишь три года, и я думаю, что дело будет закрыто. Мне кажется, что этого будет достаточно», — приводит слова Газзаева «Советский спорт».

Матч 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» стал для Игоря Акинфеева 900-м в карьере. Всего вратарь провёл 789 игр за красно-синих и 111 встреч — за сборную России. Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.