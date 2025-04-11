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«У нас не будет 45 игроков в составе». Гвардиола — о трансферных планах «Сити» на лето

«У нас не будет 45 игроков в составе». Гвардиола — о трансферных планах «Сити» на лето
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о трансферных планах «горожан» на грядущее лето.

«Я не знаю, что произойдёт. Конечно, клуб работает, но у нас не будет 45 игроков в составе. Подобное создаёт неустойчивую обстановку в команде в эмоциональном плане.

Нам нужно будет изучить все остальные контракты, за исключением Кевина [Де Брёйне]. Будем следить до последнего, как поведут себя футболисты, и решим, что нам делать», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В зимнее трансферное окно «горожане» приобрели пять футболистов: нападающего Омара Мармуша, полузащитника Нико Гонсалеса, защитников Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Джуму Ба.

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