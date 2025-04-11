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«Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в переходе Комана из «Баварии» — Плеттенберг

«Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в переходе Комана из «Баварии» — Плеттенберг
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Лондонский «Арсенал» заинтересован в переходе французского нападающего мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «канониры» хотят заполучить француза, так как другой вингер «Баварии» Лерой Зане, который также входил в сферу интересов «Арсенала», собирается продлить контракт с клубом. Также сообщается, что «Тоттенхэм» хотел бы подписать Комана, но на данный момент «шпоры» занимают выжидательную позицию из-за его высокой зарплаты.

Ранее стало известно, что французский футболист ставит в приоритет переезд в Саудовскую Аравию, где он интересен четырём лучшим клубам Про-Лиги.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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