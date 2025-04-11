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Щенсны почувствовал острую боль в области живота после матча с «Боруссией» — источник

Щенсны почувствовал острую боль в области живота после матча с «Боруссией» — источник
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Польский вратарь каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны почувствовал острую боль в области живота после первого матча в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с дортмундской «Боруссией» (4:0). Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на Que Thi Jugues в социальной сети X (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

По информации источника, сначала врачи предполагали, что у голкипера аппендицит, но оказалось, что у Щенсного камни в почках. Сообщается, что Войцех избавился от них без операции.

В нынешнем сезоне Щенсны провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и 11 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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