«МЮ» готовит предложение по Эдерсону, «Аталанта» оценивает игрока в € 60 млн — TMW

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к 25-летнему полузащитнику «Аталанты» Эдерсону и готовится сделать предложение по нему в ближайшие недели. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб намерен запросить около € 60 млн за бразильского футболиста. Эдерсон открыт к переходу в другую команду и не спешит продлевать контракт с «Аталантой». Конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за 25-летнего игрока может составить «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.