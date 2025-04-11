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Уэсли Снейдер: через 10 лет я стану одним из лучших тренеров в мире

Уэсли Снейдер: через 10 лет я стану одним из лучших тренеров в мире
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Бывший полузащитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил, что станет одним из лучших тренеров в мире через 10 лет.

«Моя цель — тренировать такие команды, как «Галатасарай», «Интер» и «Аякс». Через 10 лет я стану одним из лучших тренеров в мире», — приводит слова Снейдера А Spor.

Снейдер завершил карьеру в августе 2019 года. Нидерландский полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». За сборную Нидерландов футболист провёл 134 матча и забил 30 голов. Вместе с национальной командой Снейдер становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира 2010 и 2014 годов соответственно.

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