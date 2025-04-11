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Салах стал вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после продления контракта — The Sun

Салах стал вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после продления контракта — The Sun
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32-летний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах начал зарабатывать £ 400 тыс. в неделю после продления контракта до 2027 года. По предыдущему трудовому соглашению египетский футболист получал £ 350 тыс. в неделю. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на текущий момент Салах является вторым самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги наряду с полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брёйне, который покинет «горожан» по окончании нынешнего сезона. Самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ является одноклубник Де Брёйне, норвежский нападающий Эрлинг Холанд, чей оклад составляет £ 500 тыс. в неделю.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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