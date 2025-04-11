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«Барселона» хочет продлить контракт с Рафиньей, но не исключает его продажи — Esport3

«Барселона» хочет продлить контракт с Рафиньей, но не исключает его продажи — Esport3
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«Барселона» желает продлить контракт с 28-летним крайний нападающим Рафиньей, чей контракт рассчитан до лета 2027 года. Об этом сообщает Esport3.

По информации источника, предполагается, что в новом трудовом соглашении бразильского футболиста будет пункт о приемлемой сумме отступных, который начнёт действовать после чемпионата мира 2026 года. Подчёркивается, что во время переговоров окружение Рафиньи запросило у сине-гранатовых более высокую зарплату, чем они способны платить. Спортивный директор «Барселоны» Деку сообщил, что клуб будет готов отпустить нападающего в команду, где ему предложат желаемую им зарплату, однако этой команде придётся приобрести Рафинью за € 80-90 млн.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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