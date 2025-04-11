Видео: нереализованный пенальти Медины в матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо» в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар на 86-й минуте матча с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).

На 10-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов закатил мяч в свои ворота. На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Хуссем Мрезиг увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте хавбек «Спартака» Тео Бонгонда отыграл один мяч хозяев. На 86-й минуте полузащитник красно-белых Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. В следующем туре «Спартак» сыграет с тольяттинским «Акроном» (19 апреля), а «Динамо» Мх — с «Оренбургом» (19 апреля).