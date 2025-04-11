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Арбитр Федотов раскритиковал судью за назначенный пенальти в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

Арбитр Федотов раскритиковал судью за назначенный пенальти в матче «Спартак» — «Динамо» Мх
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал судью Виталия Мешкова, обслуживавшего матч 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», за назначенный пенальти в ворота гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Для Мешкова это был тяжёлый момент в плане принятия решения из-за скопления игроков. Я не считаю, что VAR в лице Буланова должен был вмешиваться в эпизод. Рука игрока Махачкалы была в естественном положении, да, отходила чуть-чуть от тела, но я не вижу здесь игры рукой в мяч, он успевает её убрать назад. Назначение пенальти именно после просмотра – плохое решение Мешкова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Динамо» Мх победило «Спартак» со счётом 2:1.

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