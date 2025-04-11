Арбитр Федотов раскритиковал судью за назначенный пенальти в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал судью Виталия Мешкова, обслуживавшего матч 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», за назначенный пенальти в ворота гостей.

«Для Мешкова это был тяжёлый момент в плане принятия решения из-за скопления игроков. Я не считаю, что VAR в лице Буланова должен был вмешиваться в эпизод. Рука игрока Махачкалы была в естественном положении, да, отходила чуть-чуть от тела, но я не вижу здесь игры рукой в мяч, он успевает её убрать назад. Назначение пенальти именно после просмотра – плохое решение Мешкова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Динамо» Мх победило «Спартак» со счётом 2:1.