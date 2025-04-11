Арбитр Федотов раскритиковал судью за назначенный пенальти в матче «Спартак» — «Динамо» Мх

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал судью Виталия Мешкова, обслуживавшего матч 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», за назначенный пенальти в ворота гостей.
«Для Мешкова это был тяжёлый момент в плане принятия решения из-за скопления игроков. Я не считаю, что VAR в лице Буланова должен был вмешиваться в эпизод. Рука игрока Махачкалы была в естественном положении, да, отходила чуть-чуть от тела, но я не вижу здесь игры рукой в мяч, он успевает её убрать назад. Назначение пенальти именно после просмотра – плохое решение Мешкова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Динамо» Мх победило «Спартак» со счётом 2:1.
- 11 апреля 2025
-
22:28
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:39
-
21:37
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:14
-
21:07
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:31