Константин Генич отреагировал на неожиданное поражение «Спартака» в матче с «Динамо» Мх
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Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал неожиданное домашнее поражение московского «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Обожаю РПЛ! Классный матч! Махачкалу с победой», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Отметим, что на 86-й минуте полузащитник красно-белых Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.
После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.
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