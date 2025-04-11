Константин Генич отреагировал на неожиданное поражение «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал неожиданное домашнее поражение московского «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Гости одержали победу со счётом 2:1.

«Обожаю РПЛ! Классный матч! Махачкалу с победой», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что на 86-й минуте полузащитник красно-белых Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.