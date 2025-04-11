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Константин Генич отреагировал на неожиданное поражение «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

Константин Генич отреагировал на неожиданное поражение «Спартака» в матче с «Динамо» Мх
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Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал неожиданное домашнее поражение московского «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Обожаю РПЛ! Классный матч! Махачкалу с победой», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что на 86-й минуте полузащитник красно-белых Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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