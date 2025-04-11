«Дагестан, эта победа для тебя». «Динамо» Мх отреагировало на итог матча со «Спартаком»

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» отреагировала на победу команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

«Динамо», ты просто космос. Дагестан, эта победа для тебя», — написала пресс-служба махачкалинского «Динамо» в телеграм-канале.

На 10-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов закатил мяч в свои ворота. На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Хуссем Мрезиг увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте хавбек «Спартака» Тео Бонгонда отыграл один мяч хозяев. На 86-й минуте полузащитник красно-белых Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.

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