«Дагестан, эта победа для тебя». «Динамо» Мх отреагировало на итог матча со «Спартаком»
Поделиться
Пресс-служба махачкалинского «Динамо» отреагировала на победу команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Динамо», ты просто космос. Дагестан, эта победа для тебя», — написала пресс-служба махачкалинского «Динамо» в телеграм-канале.
На 10-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов закатил мяч в свои ворота. На 16-й минуте полузащитник «Динамо» Хуссем Мрезиг увеличил преимущество гостей. На 68-й минуте хавбек «Спартака» Тео Бонгонда отыграл один мяч хозяев. На 86-й минуте полузащитник красно-белых Хесус Медина не реализовал 11-метровый удар, попав в перекладину.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 11 апреля 2025
-
22:28
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:39
-
21:37
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:14
-
21:07
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:31