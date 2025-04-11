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Защитник «Динамо» Мх Пальцев: привет Бубнову, который похоронил нас до игры со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Мх Пальцев: привет Бубнову, который похоронил нас до игры со «Спартаком»
Валентин Пальцев
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался в адрес футбольного эксперта Александра Бубнова и спортивного комментатора Георгия Черданцева.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).

«Хочу передать привет Бубнову, который похоронил нас до игры и сказал, что шансов у нас нет. Передайте ему большой привет с Черданцевым на пару», — сказал Пальцев.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. В следующем туре «Спартак» сыграет с тольяттинским «Акроном» (19 апреля), а «Динамо» Мх — с «Оренбургом» (19 апреля).

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