Защитник «Динамо» Мх Пальцев: привет Бубнову, который похоронил нас до игры со «Спартаком»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался в адрес футбольного эксперта Александра Бубнова и спортивного комментатора Георгия Черданцева.

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«Хочу передать привет Бубнову, который похоронил нас до игры и сказал, что шансов у нас нет. Передайте ему большой привет с Черданцевым на пару», — сказал Пальцев.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. В следующем туре «Спартак» сыграет с тольяттинским «Акроном» (19 апреля), а «Динамо» Мх — с «Оренбургом» (19 апреля).