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Видео: нереализованный момент «Спартака» на 90+4-й минуте матча с «Динамо» Мх

Видео: нереализованный момент «Спартака» на 90+4-й минуте матча с «Динамо» Мх
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Под занавес матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:2) красно-белые организовали опасную атаку. На 90+4-й минуте вингер красно-белых Пабло Солари навесил с левого фланга, полузащитник Кристофер Мартинс уже из пределов вратарской пробил с лёта, но вратарь Тимур Магомедов спас махачкалинскую команду от гола, отбив ногами. Затем последовало добивание, однако защитник «Динамо» Валентин Пальцев принял удар на себя.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Спартака».

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    
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