Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Динамо» Мх Гаджиев отреагировал на гостевую победу над «Спартаком»

Президент «Динамо» Мх Гаджиев отреагировал на гостевую победу над «Спартаком»
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал гостевую победу над московским «Спартаком» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Материалы по теме
Константин Генич отреагировал на неожиданное поражение «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

«Доволен командой, результат большой. Понятно, что «Спартак» — один из лидеров чемпионата и в целом российского футбола. Обыграть их — большого стоит. Конечно, не обошлось без относительного везения, но самое главное, что «Динамо» сыграло на пределе своих возможностей. Было бы чуть побольше силёнок, второй тайм тоже был бы другим, но, конечно, подустали. «Спартак» доминировал, а у нас далеко не всё получалось. Однако в любом случае — победа заслуженная», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android