Президент «Динамо» Мх Гаджиев отреагировал на гостевую победу над «Спартаком»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал гостевую победу над московским «Спартаком» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.
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«Доволен командой, результат большой. Понятно, что «Спартак» — один из лидеров чемпионата и в целом российского футбола. Обыграть их — большого стоит. Конечно, не обошлось без относительного везения, но самое главное, что «Динамо» сыграло на пределе своих возможностей. Было бы чуть побольше силёнок, второй тайм тоже был бы другим, но, конечно, подустали. «Спартак» доминировал, а у нас далеко не всё получалось. Однако в любом случае — победа заслуженная», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
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