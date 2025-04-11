Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о матче 24-го тура с махачкалинским «Динамо», в котором красно-белые проиграли со счётом 1:2.

«Я бы не говорил тут об удаче. Не в этом дело. После первого тайма мы проигрывали в агрессивности и единоборствах, хотя это готовили. Мы были не на высоте в этих компонентах. Во втором тайме мы внесли изменения. К сожалению, мы не реализовали пенальти. Наверное, мы не заслужили победу. Клуб такой большой не может так действовать. Но у нас есть цели. Мы не сдаёмся, однако определённые корректировки будут внесены», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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