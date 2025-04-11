Бабич: если «Спартак» теряет очки с «Динамо» Мх, какая разница, что выиграем у «Зенита»?

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Если мы хотим выиграть чемпионат, нужно быть мотивированными всегда, в том числе на тренировках. Если мы теряем очки с Махачкалой, какая разница, что мы выигрываем у «Зенита»?» — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. В следующем туре «Спартак» сыграет с тольяттинским «Акроном» (19 апреля), а «Динамо» Мх — с «Оренбургом» (19 апреля).