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Бабич: если «Спартак» теряет очки с «Динамо» Мх, какая разница, что выиграем у «Зенита»?

Бабич: если «Спартак» теряет очки с «Динамо» Мх, какая разница, что выиграем у «Зенита»?
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Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Если мы хотим выиграть чемпионат, нужно быть мотивированными всегда, в том числе на тренировках. Если мы теряем очки с Махачкалой, какая разница, что мы выигрываем у «Зенита»?» — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. В следующем туре «Спартак» сыграет с тольяттинским «Акроном» (19 апреля), а «Динамо» Мх — с «Оренбургом» (19 апреля).

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