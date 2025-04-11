Станкович назвал большим сюрпризом игру «Спартака» в начале матча с «Динамо» Мх
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович назвал большим сюрпризом игру своей команды в начале матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Я бы сказал, что не в первые 20 минут что-то случилось с командой, а в первые 45. Хороший вопрос и большой для меня. Для меня это было большим сюрпризом. Если команда не готова, то это ответственность главного тренера. Мы будем анализировать и выявлять причины. Мы не были командой, который являемся. Тут много факторов — конец чемпионата и много всего ещё. Мы будем разбираться. Я усвоил этот урок и беру ответственность на себя», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
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