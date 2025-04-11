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Бабич заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство до последней секунды

Бабич заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство до последней секунды
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Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что красно-белые будут бороться за чемпионство до последней секунды. Сегодня, 11 апреля, московский клуб уступил махачкалинскому «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Будем бороться за чемпионство до последней секунды, пока остаются шансы. Если мы теряем концентрацию, должны вставать и снова бороться с Махачкалой или любой другой командой», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

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