Бабич заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство до последней секунды

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что красно-белые будут бороться за чемпионство до последней секунды. Сегодня, 11 апреля, московский клуб уступил махачкалинскому «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

«Будем бороться за чемпионство до последней секунды, пока остаются шансы. Если мы теряем концентрацию, должны вставать и снова бороться с Махачкалой или любой другой командой», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

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