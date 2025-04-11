Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх не будет обращаться в ЭСК по поводу пенальти в матче со «Спартаком»

«Динамо» Мх не будет обращаться в ЭСК по поводу пенальти в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб не будет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по поводу пенальти в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«В нынешних трактовках пенальти кто-то разбирается лучше, кто-то — хуже, но двойные толкования сплошь и рядом. Я считаю, что это ненормальное правило. Трактовки, которые придумали в ФИФА, помогают в отдельных случаях достигать необоснованного результата отдельным командам. Пенальти — слишком серьёзное наказание за ситуацию, где игрок фактически убирает руку. Я не говорю, что это несправедливо, видимо, есть формулировки, что что-то расширяет площадь тела, пятое-десятое. Считаю, что это полная чепуха.

В ЭСК мы не будем обращаться из-за пенальти. Несерьёзно, если мы будем подавать на такие вещи апелляции», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Президент «Динамо» Мх Гаджиев отреагировал на гостевую победу над «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android