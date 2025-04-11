«Динамо» Мх не будет обращаться в ЭСК по поводу пенальти в матче со «Спартаком»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб не будет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по поводу пенальти в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«В нынешних трактовках пенальти кто-то разбирается лучше, кто-то — хуже, но двойные толкования сплошь и рядом. Я считаю, что это ненормальное правило. Трактовки, которые придумали в ФИФА, помогают в отдельных случаях достигать необоснованного результата отдельным командам. Пенальти — слишком серьёзное наказание за ситуацию, где игрок фактически убирает руку. Я не говорю, что это несправедливо, видимо, есть формулировки, что что-то расширяет площадь тела, пятое-десятое. Считаю, что это полная чепуха.

В ЭСК мы не будем обращаться из-за пенальти. Несерьёзно, если мы будем подавать на такие вещи апелляции», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.