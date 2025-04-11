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Станкович заявил, что Медина не должен был исполнять пенальти в матче с «Динамо» Мх

Станкович заявил, что Медина не должен был исполнять пенальти в матче с «Динамо» Мх
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о нереализованном пенальти полузащитника красно-белых Хесуса Медины в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Пенальти — это проблема. Мы обсуждали, кто должен исполнять пенальти в таком случае. У меня нет ответа. Лучше спрошу завтра, а сегодня не буду узнавать, почему так произошло. Медины не было в списке — для меня это тоже был большой сюрприз», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

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