Станкович заявил, что Медина не должен был исполнять пенальти в матче с «Динамо» Мх

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о нереализованном пенальти полузащитника красно-белых Хесуса Медины в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Пенальти — это проблема. Мы обсуждали, кто должен исполнять пенальти в таком случае. У меня нет ответа. Лучше спрошу завтра, а сегодня не буду узнавать, почему так произошло. Медины не было в списке — для меня это тоже был большой сюрприз», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.