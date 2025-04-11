Станкович заявил, что Медина не должен был исполнять пенальти в матче с «Динамо» Мх
Поделиться
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о нереализованном пенальти полузащитника красно-белых Хесуса Медины в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
«Пенальти — это проблема. Мы обсуждали, кто должен исполнять пенальти в таком случае. У меня нет ответа. Лучше спрошу завтра, а сегодня не буду узнавать, почему так произошло. Медины не было в списке — для меня это тоже был большой сюрприз», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2025
-
22:28
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:03
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:39
-
21:37
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:14
-
21:07
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:31