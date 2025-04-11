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Тренер «Спартака» Станкович рассказал, какие изменения внёс в перерыве матча с «Динамо» Мх

Тренер «Спартака» Станкович рассказал, какие изменения внёс в перерыве матча с «Динамо» Мх
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, какие изменения он внёс в перерыве матча 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

— Какие именно изменения вы внесли в перерыве, чтобы поменять игру во втором тайме?
— Когда минута за минутой что-то не работает и идёт не так, обязан делать что-то, чтобы менять ситуацию. У Угальде было что-то с коленом — не видел всей ситуации, но мы его поменяли. Замена Рябчука была тактической. Будь моя воля, я поменял бы и семь, и восемь игроков. Нужна была встряска.

В перерыве я мало времени провёл с командой, мало говорил. Весь мой монолог составил примерно 30 секунд. В основном просто смотрел ребятам в глаза. Сделали замену, вышли на поле. Во втором тайме мы увидели «Спартак». Но этого не хватило для победы. «Спартак» не имеет права так себя проявлять, у команды должно быть одно лицо, а не два разных», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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