Тренер «Спартака» Станкович рассказал, какие изменения внёс в перерыве матча с «Динамо» Мх

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, какие изменения он внёс в перерыве матча 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

— Какие именно изменения вы внесли в перерыве, чтобы поменять игру во втором тайме?

— Когда минута за минутой что-то не работает и идёт не так, обязан делать что-то, чтобы менять ситуацию. У Угальде было что-то с коленом — не видел всей ситуации, но мы его поменяли. Замена Рябчука была тактической. Будь моя воля, я поменял бы и семь, и восемь игроков. Нужна была встряска.

В перерыве я мало времени провёл с командой, мало говорил. Весь мой монолог составил примерно 30 секунд. В основном просто смотрел ребятам в глаза. Сделали замену, вышли на поле. Во втором тайме мы увидели «Спартак». Но этого не хватило для победы. «Спартак» не имеет права так себя проявлять, у команды должно быть одно лицо, а не два разных», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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