Бабич: «Спартаку» есть за что стыдиться — в первом тайме нас не было на поле

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался об игре своей команды в первом тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Согласен, что в первом тайме нас не было на поле. Мы должны взять ответственность на себя за нашу игру. Нам есть за что стыдиться», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.