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Бабич: «Спартаку» есть за что стыдиться — в первом тайме нас не было на поле

Бабич: «Спартаку» есть за что стыдиться — в первом тайме нас не было на поле
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Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался об игре своей команды в первом тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Согласен, что в первом тайме нас не было на поле. Мы должны взять ответственность на себя за нашу игру. Нам есть за что стыдиться», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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