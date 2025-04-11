Защитник «Спартака» Бабич высказался о нереализованном пенальти Медины

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал нереализованный 11-метровый удар полузащитника красно-белых Хесуса Медины в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Пенальти должен бить тот, у кого есть уверенность. Наверное, сейчас, когда пенальти не забили, будет разговор о том, кто должен его исполнять», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков.