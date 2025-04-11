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Роман Зобнин объяснил поражение «Спартака» от «Динамо» Махачкала

Роман Зобнин объяснил поражение «Спартака» от «Динамо» Махачкала
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о матче 24-го тура чемпионата России, в котором красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«В первом тайме проиграли много борьбы. Соперник был быстрее на шаг. От этого у наших ворот появлялись моменты, и мы пропускали голы. На второй тайм не было тяжело выходить. Я понимал, какая будет игра, максимальное давление. Получилось переключиться, но всё равно не забили свои моменты, хотя их было много.

В перерыве разноса не было, все и так всё понимали. Надо было включать вторую скорость», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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