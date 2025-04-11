Роман Зобнин считает, что чемпионская гонка для «Спартака» ещё не закончена

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин после поражения от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 высказался о чемпионской гонке для красно-белых.

«Чемпионская гонка ещё не закончена для «Спартака». Ещё есть шесть туров. Надо выигрывать свои матчи. Тяжело о чём-то говорить, когда проигрываем домашние матчи. Но есть шесть туров, в которых можно набрать 18 очков», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков.